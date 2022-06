Fucilazione o impiccagione per i tre ‘mercenari’? (Di venerdì 10 giugno 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Condanna a morte per i tre stranieri combattenti in Ucraina nelle mani dei filorussi. Si apre il dibattito sulle modalità dell’esecuzione. Fucilazione o impiccagione. Si é concluso con una condanna a morte il processo, iniziato martedì scorso, che ha visto sul banco degli imputati tre stranieri, due britannici e un marocchino, combattenti al fianco delle L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di venerdì 10 giugno 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Condanna a morte per i tre stranieri combattenti in Ucraina nelle mani dei filorussi. Si apre il dibattito sulle modalità dell’esecuzione.. Si é concluso con una condanna a morte il processo, iniziato martedì scorso, che ha visto sul banco degli imputati tre stranieri, due britannici e un marocchino, combattenti al fianco delle L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

