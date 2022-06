Fiumicino, due grossi incendi dolosi in contemporanea. Il sindaco: ‘Mi appello ai cittadini, siate responsabili’ (Di venerdì 10 giugno 2022) Piromani in azione a Fiumicino, dove questa sera due incendi stanno devastando due diverse aree. A darne comunicazione è il sindaco, Esterino Montino. “Sono in corso, in questo momento, due incendi di grosse dimensioni: uno a Torre del Pagliaccetto, a Torrimpietra, l’altro lungo il canale di bonifica di Isola Sacra, nei pressi della Asl”, ha dichiarato il Primo cittadino. Le operazioni di spegnimento “In entrambe le situazioni sono all’opera i volontari della nostra Protezione Civile e a Isola Sacra ci sono anche i Vigili del Fuoco – spiega il sindaco – La Polizia Locale è impegnata nella gestione della viabilità perché il fumo ha invaso le strade e si rischiano incidenti. Il forte vento di queste ore, inoltre, non facilita gli interventi e, anzi, aiuta le fiamme a propagarsi. Al momento non sono state ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Piromani in azione a, dove questa sera duestanno devastando due diverse aree. A darne comunicazione è il, Esterino Montino. “Sono in corso, in questo momento, duedi grosse dimensioni: uno a Torre del Pagliaccetto, a Torrimpietra, l’altro lungo il canale di bonifica di Isola Sacra, nei pressi della Asl”, ha dichiarato il Primo cittadino. Le operazioni di spegnimento “In entrambe le situazioni sono all’opera i volontari della nostra Protezione Civile e a Isola Sacra ci sono anche i Vigili del Fuoco – spiega il– La Polizia Locale è impegnata nella gestione della viabilità perché il fumo ha invaso le strade e si rischiano incidenti. Il forte vento di queste ore, inoltre, non facilita gli interventi e, anzi, aiuta le fiamme a propagarsi. Al momento non sono state ...

Pubblicità

CorriereCitta : Fiumicino, due grossi incendi dolosi in contemporanea. Il sindaco: ‘Mi appello ai cittadini, siate responsabili’ - AGR_web : Fiumicino, incendi di sterpaglie, il fumo riduce la visibilità all'Isola Sacra 'Sono in corso, in questo momento, d… - EffimeraAlkimia : RT @marcocattaneo: Volo. Niente di che, ma è la prima volta da due anni e mezzo a questa parte. E non riconosco più Fiumicino. E sono emozi… - catia_t : RT @marcocattaneo: Volo. Niente di che, ma è la prima volta da due anni e mezzo a questa parte. E non riconosco più Fiumicino. E sono emozi… - marcocattaneo : Volo. Niente di che, ma è la prima volta da due anni e mezzo a questa parte. E non riconosco più Fiumicino. E sono emozionato. E io boh. -