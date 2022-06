F1 GP Azerbaijan 2022, Leclerc: “Passo interessante, ma possiamo migliorare” (Di venerdì 10 giugno 2022) “È stata una giornata concreta: la progressione che abbiamo fatto dalla prima alla seconda sessione è stata significativa ed è figlia del buon lavoro svolto come squadra”. Così Charles Leclerc ha commentato la prima giornata di prove libere al Gran Premio dell’Azerbaijan. Il pilota della Ferrari ha firmato il miglior tempo assoluto. “I tempi sul giro non sono rappresentativi perché nessuno è riuscito a mettere insieme un giro pulito nella seconda sessione. Credo ci sia ancora un buon margine di miglioramento, ma nel complesso il nostro Passo è sembrato piuttosto interessante e io mi sono sentito a mio agio in macchina – ha aggiunto il monegasco -. Per quanto riguarda le gomme, le sensazioni dopo il long run in generale sono state positive, inoltre non abbiamo avuto per niente graining e questo è un altro aspetto ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) “È stata una giornata concreta: la progressione che abbiamo fatto dalla prima alla seconda sessione è stata significativa ed è figlia del buon lavoro svolto come squadra”. Così Charlesha commentato la prima giornata di prove libere al Gran Premio dell’. Il pilota della Ferrari ha firmato il miglior tempo assoluto. “I tempi sul giro non sono rappresentativi perché nessuno è riuscito a mettere insieme un giro pulito nella seconda sessione. Credo ci sia ancora un buon margine di miglioramento, ma nel complesso il nostroè sembrato piuttostoe io mi sono sentito a mio agio in macchina – ha aggiunto il monegasco -. Per quanto riguarda le gomme, le sensazioni dopo il long run in generale sono state positive, inoltre non abbiamo avuto per niente graining e questo è un altro aspetto ...

