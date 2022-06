Del Debbio sbeffeggia il giornalista russo: risate in studio (Di venerdì 10 giugno 2022) L'ironia pungente di Paolo Del Debbio, conduttore della trasmissione Dritto e rovescio andata in onda su Rete 4 nella serata di giovedì 9 giugno, ha colpito un esponente della propaganda russa. Ruslan Ostashko, giornalista fedele al regime di Vladimir Putin, ha attaccato il sistema di sanzioni adottato sin dall'inizio del conflitto in Ucraina dal nostro governo nel contesto dell'Unione Europea: “Perché introducete queste sanzioni? Volete farci male per porre fine alla guerra? Forse non capite molto bene i russi. Anche se i prezzi dei generi alimentari cresceranno di due o tre volte, il nostro orgoglio, la nostra coscienza, il nostro intelletto e la memoria della nostra storia sono molto più importanti”. Un discorso colmo di retorica nazionalista che ha indispettito Del Debbio. Il presentatore ha ripetuto più volte con tono ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) L'ironia pungente di Paolo Del, conduttore della trasmissione Dritto e rovescio andata in onda su Rete 4 nella serata di giovedì 9 giugno, ha colpito un esponente della propaganda russa. Ruslan Ostashko,fedele al regime di Vladimir Putin, ha attaccato il sistema di sanzioni adottato sin dall'inizio del conflitto in Ucraina dal nostro governo nel contesto dell'Unione Europea: “Perché introducete queste sanzioni? Volete farci male per porre fine alla guerra? Forse non capite molto bene i russi. Anche se i prezzi dei generi alimentari cresceranno di due o tre volte, il nostro orgoglio, la nostra coscienza, il nostro intelletto e la memoria della nostra storia sono molto più importanti”. Un discorso colmo di retorica nazionalista che ha indispettito Del. Il presentatore ha ripetuto più volte con tono ...

Pubblicità

GiovaQuez : Ostashko: 'Perfetto Maurizio!' Del Debbio: 'Ora interviene in Copasir' Come ho già detto, ma quale Copasir, basta a… - matteosalvinimi : In diretta da Paolo Del Debbio su Rete 4. #DrittoeRovescio @Drittorovescio_ - Francesco150250 : @Marino132789541 @strange_days_82 Ma perchè stravolgete come sempre le cose? Perchè avete le menti contorte, Del De… - RChiovenda : RT @todorov_denis: Ahahah finalmente hanno mandato a fare in culo anche l'arrogantello Del Debbio...?? Il Karma. L'arroganza non paga mai… - NicolaOliv20 : MENTRE IL PAESE MUORE QUI FACCIAMO FICTION E COMICHE. -