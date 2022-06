Canoa slalom | Coppa del Mondo Praga 2022 | De Gennaro in semifinale nel kayak con il miglior tempo nel K1 | avanti anche Beda e Stefanie Horn

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ha preso il via ladeldi, con il primo appuntamento in quel di; la mattinata è stata dedicata alle batterie del, con le gare maschili e femminili che hanno decretato chi saranno i partecipanti alle semifinali di domani. Fra gli uomini c’è subito Giovanni Deche fa sentire la sua voce: il ventinovenne bresciano chiude in testa la prima batteria con ildi 85.04,all’austriaco Felix Oschmautz (86.72, una penalità) e al britannico Christopher Bowers (86.96). Marcelloha bisogno invece della seconda m: l’argento agli ultimi Mondiali si guadagna il pass fra i 30 con ildi 88.08, valido per il quinto posto. Amarezza ...

Prime batterie di Coppa del Mondo di canoa slalom: avanti De Gennaro, Beda e Horn

Dopo gli Europei di Liptovsky Mikulas, prosegue la stagione internazionale della. Dal 10 al 12 giugno parte la Coppa del Mondo nel bacino di Praga, in Repubblica Ceca; un appuntamento che farà, tra le altre cose, da preparazione per i Mondiali di fine luglio che si ...La stagione internazionale 2022 dellae dell'extremeproseguirà, dopo gli Europei senior, con la prima tappa della Coppa del Mondo, che si disputerà a Praga, in Repubblica Ceca, da venerdì 10 a domenica 12 giugno. Le ... Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2022: Italia a caccia di medaglie, guida Stefanie Horn Ha preso il via la Coppa del Mondo di canoa slalom, con il primo appuntamento in quel di Praga; la mattinata è stata dedicata alle batterie del Kayak, con le gare maschili e femminili che hanno decret ...Roccalumera(ME) – Con la 20^ edizione dello Slalom dell’Agro Ericino il Campionato Siciliano Slalom entra nella fase calda ritrovando, come a Novara di Sicilia il confronto con la massima serie tricol ...