Cagliari | Pereiro | «La mia volontà è andare in una squadra competitiva

(Di venerdì 10 giugno 2022) Gaston, attaccante del, ha parlato del suo futuro ai microfoni di La Oral Deportiva Gaston, attaccante del, ha parlato del suo futuro ai microfoni di La Oral Deportiva. Le sue dichiarazioni: «La miaè diin una. Ho altri tre anni di contratto ama stiamo aspettando qualche possibilità da un’altraper rimanere in Europa con un prestito o una cessione. Ovviamente il Nacional è casa mia e non chiudo la porta» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il cattivo - Keita Balde Per migliorare le proprie opzioni in avanti, ilCalcio ha ... Gaston, che pure faceva parte della squadra, ha segnato quattro gol dopo aver giocato per un ... Cagliari, Pereiro: "Futuro Vorrei giocare in un club competitivo" Secondo quanto dichiarato ai microfoni dell'emittente uruguaiana Universal1970, Gaston Pereiro, trequartista del Cagliari, avrebbe espresso il desiderio di trovare nuovi stimoli fuori dalla Sardegna: ...Ieri incontro tra il direttore sportivo del Cagliari Capozucca e l'omologo del Torino Vagnati: si è parlato di João Pedro, ma i rossoblù chiedono una cifra maggiore MEETING. Incontro tra i ds di Cagli ...