Beach volley | Mondiale Roma 2022 Il programma della seconda giornata | “settebello” azzurro per continuare a sognare

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 giugno 2022) Sette coppie italiane saranno protagoniste nel Campo Centrale del Foro Italico nelladi gare del Mojdaledial Foro Italico di. Dopo latrionfale di ieri, gli azzurri ci riprovano in una sessione che presenta alcune sfide molto complicate ed altre abbordabili per le coppie di casa nostra. Iniziano, come ieri, Margherita Tega e Valentina Calì che affronteranno alle 16 la coppia numero 2 del movimento canadese, Bukovec/Brandie che ieri pomeriggio ha sconfitto in due set ma non senza difficoltà le svizzere Bobner/Vergè-Deprè. La coppia nordamericana vanta un solo podio in carriera nel World Tour, il secondo posto di Sofia (1 stella) lo scorso anno ad agosto quando in finale perse dalle azzurre Bianchin/Scampoli. Partita ...