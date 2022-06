Barometro Crif, salgono mutui immobiliari degli Under 35 (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Nel mese di maggio appena concluso, le richieste di mutui immobiliari da parte dei giovani Under 35salgono al 35,4% del totale (erano al 34,9% lo scorso mese) sostenendo l'intero comparto, che complessivamente risulta in flessione (-16,8% rispetto al corrispondente mese del 2021) a causa del forte ridimensionamento delle surroghe dovuto al fisiologico esaurimento dei contratti in grado di trarre beneficio dalla rinegoziazione delle condizioni. A rilevarlo sono le analisi del Barometro Crif su Fonte del Sistema di Informazioni Creditizie Eurisc. Per quanto riguarda le richieste di prestiti da parte delle famiglie, invece, nel loro complesso si registra una crescita del +23,3%. Nello specifico, le richieste di finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Nel mese di maggio appena concluso, le richieste dida parte dei giovani35al 35,4% del totale (erano al 34,9% lo scorso mese) sostenendo l'intero comparto, che complessivamente risulta in flessione (-16,8% rispetto al corrispondente mese del 2021) a causa del forte ridimensionamento delle surroghe dovuto al fisiologico esaurimento dei contratti in grado di trarre beneficio dalla rinegoziazione delle condizioni. A rilevarlo sono le analisi delsu Fonte del Sistema di Informazioni Creditizie Eurisc. Per quanto riguarda le richieste di prestiti da parte delle famiglie, invece, nel loro complesso si registra una crescita del +23,3%. Nello specifico, le richieste di finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e ...

