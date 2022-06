ATP Stoccarda 2022, Matteo Berrettini: “Sonego uno dei pochi amici. Ho dovuto dare il massimo per batterlo” (Di venerdì 10 giugno 2022) Il derby tricolore ha sorriso a Matteo Berrettini. Il n.10 del mondo ha sconfitto Lorenzo Sonego (n.32 ATP) nel match valido per i quarti di finale dell’ATP di Stoccarda. Sull’erba tedesca il romano ha saputo rimontare e prevalere con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in 2 ore e 19 minuti di partita. Un match non facile per Matteo per la bravura di Sonego che soprattutto nel primo parziale ha espresso un grande tennis, mettendo in mostra anche dei colpi spettacolari. Inoltre i due sono grandi amici e giocare contro un avversario che conosce bene pregi e difetti è un’ulteriore criticità. “E’ stata una partita complicata perché Lorenzo (Sonego, ndr) ha giocato molto bene nel primo set e ci ho messo un po’ a carburare. Grazie al pubblico e al mio team sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Il derby tricolore ha sorriso a. Il n.10 del mondo ha sconfitto Lorenzo(n.32 ATP) nel match valido per i quarti di finale dell’ATP di. Sull’erba tedesca il romano ha saputo rimontare e prevalere con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in 2 ore e 19 minuti di partita. Un match non facile perper la bravura diche soprattutto nel primo parziale ha espresso un grande tennis, mettendo in mostra anche dei colpi spettacolari. Inoltre i due sono grandie giocare contro un avversario che conosce bene pregi e difetti è un’ulteriore criticità. “E’ stata una partita complicata perché Lorenzo (, ndr) ha giocato molto bene nel primo set e ci ho messo un po’ a carburare. Grazie al pubblico e al mio team sono ...

