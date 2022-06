Asia Argento festeggia un anno di sobrietà | ecco le parole di gratitudine

(Di venerdì 10 giugno 2022) In un lungo post su Instagram,undi. L’attrice sostiene che a salvarla sia stato il buddismo di Nichiren Daishonin. Quest’è tornata anche su grande schermo da co-protagonista in Occhiali Neri, film diretto dal padre Dario.: “Come ho sconfitto la mia dipendenza”da sempre viene considerata dall’opinione pubblica come una ribelle dal cuore d’acciaio. In realtà però più volte ha dovuto affrontare momenti difficili. Prima l’abuso di droghe (anche con bevande di sciamani), ora l’alcol. Così l’attrice oggi si lascia andare con i suoi follower: Ho provato ad annegare i dispiaceri nell’oblio ma dopo un po’ himparato a ...

Pubblicità

Corriere : Asia Argento: «Festeggio un anno da sobria. Con droghe e alcol avevo toccato il fondo» - infoitcultura : Un anno senza alcol e droga, Asia Argento festeggia su Instagram: “Avevo toccato il fondo” - infoitcultura : Asia Argento festeggia un anno senza alcool né droga: “Ho vinto le mie paure” - robban_curzi : RT @tempoweb: 'Avevo toccato il fondo'. Nuova vita per #AsiaArgento: sobria da un anno #10giugno - zazoomblog : “Ho ritrovato il desiderio di smettere di farmi del male” Asia Argento celebra un anno di sobrietà - #ritrovato… -

Importante traguardo perche lascia molto dei suoi fantasmi alle spalle. 'Oggi compio un anno di sobrietà. Per chi mi conosce, chi ha letto il mio libro, o semplicemente mi ha seguita in questi 37 anni di ...festeggia sui social un anno di sobrietà da alcol e droga: "Avevo toccato il fondo" In un lungo post su Instagram, l'attrice si racconta senza filtri: "Mi auguro che questo coming out ...L'attrice, regista e personaggio televisivo Asia Argento affida la sua gioia per un anno di sobrietà ad un lungo post su Instagram.È un post onesto e commovente quello che ha scritto Asia Argento sul suo profilo Instagram. E coraggioso. Perché non è semplice ammettere di combattere contro le dipendenze da sostanze ...