Anzio, al via i festeggiamenti del Santo patrono: il programma delle celebrazioni (Di venerdì 10 giugno 2022) Anzio. Manca poco alla celebrazione del Santo patrono della città: S.Antonio di Padova. In vista dell’evento, saranno accese da lunedì 13 giugno le luminarie artistiche al centro cittadino. Anzio: il programma per la celebrazione del Santo patrono Alle ore 19.00 — sul Sagrato della Chiesa Madre di Anzio, in Piazza Pia — è confermata la solenne concelebrazione all’aperto dei Parroci della Città, presieduta dal Vescovo di Albano, Mons. Vincenzo Viva. Invece alle ore 21.15 di lunedì 13 giugno, giorno di festa per la Città, ci sarà la consueta fiaccolata delle Confraternite in onore di S. Antonio, con la “Celebrazione del Transito del Santo“. Umberto Tozzi omaggerà le celebrazioni civili Domenica 26 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022). Manca poco alla celebrazione deldella città: S.Antonio di Padova. In vista dell’evento, saranno accese da lunedì 13 giugno le luminarie artistiche al centro cittadino.: ilper la celebrazione delAlle ore 19.00 — sul Sagrato della Chiesa Madre di, in Piazza Pia — è confermata la solenne concelebrazione all’aperto dei Parroci della Città, presieduta dal Vescovo di Albano, Mons. Vincenzo Viva. Invece alle ore 21.15 di lunedì 13 giugno, giorno di festa per la Città, ci sarà la consueta fiaccolataConfraternite in onore di S. Antonio, con la “Celebrazione del Transito del“. Umberto Tozzi omaggerà lecivili Domenica 26 ...

Pubblicità

CorriereCitta : Anzio, al via alle celebrazioni del Santo patrono: il programma delle celebrazioni - ILitorale : ANDOS ANZIO/NETTUNO FESTEGGIA I SUOI 35 ANNI DI ATTIVITA' Domenica 12 giugno l’Andos, l’Associazione donne operate… - Stefy_61 : Perdita d’acqua dal 17 aprile ad Anzio, tante segnalazioni nessun intervento - Catman_Rilea : Anzio Trailer - epart_it : #anzio, segnalato su #ePart: Rifiuti in strada Incrocio Via del Mare e Traversa Viale Adriatico - Stato: Trasmesso… -