Una piazza a Madrid per Raffaella Carrà, la cerimonia con il Pride in Spagna: tutti a favore tranne Vox (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Municipio di Madrid si prepara a intitolare una piazza a Raffaella Carrà, a distanza di un anno dall'impegno che avevano preso i partiti nel Consiglio comunale perché l'intitolazione coinvolgesse un luogo del centro della capitale spagnola. E così sarà, visto che il prossimo 6 luglio, durante i festeggiamenti del Pride a Madrid, sarà intitolato all'artista italiana amatissima anche in Spagna uno slargo all'incrocio tra la calle Fuencarral e la Augusto Figueroa, tra i distretti di Malasaña e Chueca. Si tratta di uno spazio finora noto come «Plaza del Olivo», proprio per la presenza di un grande albero di olivo al centro della piazza. Mentre in Italia finora non si è andati oltre l'intitolazione degli studi Rai di via Teulada a Roma, a ...

