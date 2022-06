Svezia Italia U21 0-0 LIVE: tutto pronto a Helsingborg (Di giovedì 9 giugno 2022) Allo Stadio Olympia di Helsingborg, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria tra Svezia U21 e Italia U21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Olympia di Helsingborg, Svezia e Italia U21 nel match valido per il gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Svezia Italia U21 0-0 Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Svezia Italia U21 0-0: risultato e tabellino Svezia (4-4-2): Brolin; Holm, Ousou, Vagic, Kahl; Walemark, Gustavsson, Hussein, Jansson; Sarr, Al Hajj. A disposizione: Tannander, Mendes, Tolinsson, Svensson, Abraham, Carlen, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Allo Stadio Olympia di, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria traU21 eU21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Olympia diU21 nel match valido per il gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiU21 0-0 Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLEU21 0-0: risultato e tabellino(4-4-2): Brolin; Holm, Ousou, Vagic, Kahl; Walemark, Gustavsson, Hussein, Jansson; Sarr, Al Hajj. A disposizione: Tannander, Mendes, Tolinsson, Svensson, Abraham, Carlen, ...

