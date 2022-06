Selvaggia Lucarelli, durissima: “Evitate di …” (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono trascorsi pochi giorni da quando Selvaggia Lucarelli sui social ha annunciato a tutti i followers la scomparsa del suo cane Godzilla. Ed ecco che proprio a distanza di qualche giorno la celebre giornalista e giurata di Ballando con le Stelle è tornata a parlare della questione raccontando per bene cosa ha provocato la morte del suo cane. Ma ecco che una veterinaria ha pensato bene di utilizzare il suo racconto su Tik Tok provocando la rabbia della Lucarelli che nelle scorse ore si è duramente espressa sui social. Ma, quali sono state le sue parole? Il duro sfogo di Selvaggia Lucarelli sui social Tutti conoscono Selvaggia Lucarelli per la sua schiettezza, ed infatti proprio nelle scorse ore la giornalista si è resa protagonista di uno sfogo social di cui si ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono trascorsi pochi giorni da quandosui social ha annunciato a tutti i followers la scomparsa del suo cane Godzilla. Ed ecco che proprio a distanza di qualche giorno la celebre giornalista e giurata di Ballando con le Stelle è tornata a parlare della questione raccontando per bene cosa ha provocato la morte del suo cane. Ma ecco che una veterinaria ha pensato bene di utilizzare il suo racconto su Tik Tok provocando la rabbia dellache nelle scorse ore si è duramente espressa sui social. Ma, quali sono state le sue parole? Il duro sfogo disui social Tutti conosconoper la sua schiettezza, ed infatti proprio nelle scorse ore la giornalista si è resa protagonista di uno sfogo social di cui si ...

