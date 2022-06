Sbarchi, a Pozzallo di nuovo il pieno di clandestini: le Ong fanno come pare a loro (Di giovedì 9 giugno 2022) Pozzallo, 9 giu- Ancora Sbarchi, Pozzallo fa nuovamente il pieno di clandestini! Stamattina nell’arco di 30 minuti sono attraccate la Sea Watch 3 con 344 extracomunitari a bordo (8 erano stati portati via prima dell’approdo) e la Mare Jonio con 92. Sbarchi, Pozzallo fa di nuovo il pieno Proprio l’equipaggio di quest’ultima si è reso protagonista nelle ultime ore di un’imbarazzante ultimatum fatto circolare sui profili social della Mediterranea Saving Humans, che si definisce non una Ong ma “azione non governativa”: “Il Viminale ha 10 ore per assegnare un “PoS” (place of safety, n.d.r.). Poi entriamo“. Eh già, anche loro hanno capito che il Governo Draghi il porto lo assegna sempre e comunque, che quelle poste in essere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 giugno 2022), 9 giu- Ancorafa nuovamente ildi! Stamattina nell’arco di 30 minuti sono attraccate la Sea Watch 3 con 344 extracomunitari a bordo (8 erano stati portati via prima dell’approdo) e la Mare Jonio con 92.fa diilProprio l’equipaggio di quest’ultima si è reso protagonista nelle ultime ore di un’imbarazzante ultimatum fatto circolare sui profili social della Mediterranea Saving Humans, che si definisce non una Ong ma “azione non governativa”: “Il Viminale ha 10 ore per assegnare un “PoS” (place of safety, n.d.r.). Poi entriamo“. Eh già, anchehanno capito che il Governo Draghi il porto lo assegna sempre e comunque, che quelle poste in essere ...

Advertising

IlPrimatoN : I taxi del mare ci regalano altri 450 immigrati - Sgiardule : RT @Alexanderxxvii1: Emergenza sbarchi : Il governo commissiona altri sbarchi. In arrivo altri 528 migranti su due navi Ong. https://t.co… - TgLa7 : #Pozzallo scalo assegnato come porto sicuro dalle autorità italiane a 2 navi umanitarie delle Ong che lo avevano ri… - Fabryzzziiiooo : RT @OrlandoStier68: Sbarchi infiniti! Trafficanti scafisti e mafiosi! #ongtrafficanti #ongscafisti #Pozzallo #GovernoCriminale - flaviotiravento : RT @ilgiornale: Intanto, la Guardia costiera tunisina ha bloccato cinque partenze via mare in diverse regioni del Paese, fermando in tutto… -