(Di giovedì 9 giugno 2022) MILANO –-Generazione, dal 25 maggio scorso, è a tutti gli effetti,fonicain FM ed in DAB a seguito dell’acquisizione della concessione/autorizzazionedalla società Monsrl, denominataOrbital, ex“Voice Of America”. Da oggi, dunque,-Generazionenon è piùlocale e potrà essere ascoltata finalmente su tutto il territorio. Così il presidente di Rtl 102.5, Lorenzo Suraci: “è sempre stata un’importantissima super station. Dal 25 maggioa tutti ...

Advertising

aka7evennewfan : RT @cecoro27: @idkidcirdc @aka7evennewfan Gli unici che se lo meriterebbero sarebbero radio zeta e radio italia, che oltre a passarlo spess… - IdaDiGrazia : #radiozetaFHL22 #generazionezeta Radio Zeta Future Hits Live 2022: questa sera il mega evento all'Auditorium di Rom… - Lopinionista : Radio Zeta diventa un’emittente nazionale - AnnaMancini81 : Radio Zeta Live 2022, giovedì 9 giugno su TV8 il primo festival dedicato alla generazione Z - eccallaing : Stasera rkomi pdb a radio zeta siamo qui per questo -

... politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Scherzi a parte , in onda alle 21.20 su Canale 5 Speciale PiazzaPulita , in onda dalle 21.15 su La7Future Hits Live 2022 (programma ...... all'Auditorium Parco della Musica 1 di 6 Il primo festival della GenerazioneGiovedì 9 giugno - a partire dalle 21.00 - la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà...MILANO – Radio Zeta-Generazione Zeta, dal 25 maggio scorso, è a tutti gli effetti, un’emittente radiofonica nazionale in FM ed in DAB a seguito dell’acquisizione della concessione/autorizzazione ...ROMA - Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa del Radio Zeta Future Hits Live 2022 che si terrà questa sera alle 21 alla Cavea dell’Auditorium ...