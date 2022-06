Questo piccolo insetto è un vero pericolo per l’uomo | Si nasconde nei prati: se ti punge è finita (Di giovedì 9 giugno 2022) Con l’estate arrivano le passeggiate nei prati e nei boschi. Attenzione, però, a Questo insetto: può causare malattie anche gravissime Allarme zecche (Pixabay)La bella stagione fa venire a tutti la voglia di uscire e godersi l’ambiente esterno. Gli appassionati delle escursioni, poi, non vedono l’ora di indossare gli scarponcini e di partire verso vette inesplorate e ambienti bucolici, dove il verde dei prati rende tutto armonico e rilassante. Proprio tra i fili d’erba, però, si nasconde un insidioso insetto che può causare pesanti conseguenze per la salute umana, sino alla morte. Ecco di cosa si tratta, come tutelarsi dal suo morso e cosa fare nel caso in cui si capisca di esser stati sue vittime. Allarme zecche: come difendersi e, se morsi, cosa fare Morso di zecca (Pixabay)Le zecche ... Leggi su direttanews (Di giovedì 9 giugno 2022) Con l’estate arrivano le passeggiate neie nei boschi. Attenzione, però, a: può causare malattie anche gravissime Allarme zecche (Pixabay)La bella stagione fa venire a tutti la voglia di uscire e godersi l’ambiente esterno. Gli appassionati delle escursioni, poi, non vedono l’ora di indossare gli scarponcini e di partire verso vette inesplorate e ambienti bucolici, dove il verde deirende tutto armonico e rilassante. Proprio tra i fili d’erba, però, siun insidiosoche può causare pesanti conseguenze per la salute umana, sino alla morte. Ecco di cosa si tratta, come tutelarsi dal suo morso e cosa fare nel caso in cui si capisca di esser stati sue vittime. Allarme zecche: come difendersi e, se morsi, cosa fare Morso di zecca (Pixabay)Le zecche ...

Advertising

andreadelogu : Succede questo e accadrà fra poco! Ci vediamo a Roma, a Porto Piccolo e a Rimini con #TimSummerHits con tanti di qu… - andreabettini : Un piccolo meteoroide ha colpito il telescopio spaziale James Webb proprio in un segmento dello specchio primario.… - BeltramoPaolo : RT @HSkelsen: 1/13 Le ambizioni di Sergey Kiriyenko, “viceré del Donbass”, le sue attività in Donbass e come lui si sta ingraziando Putin r… - HalIncandenza19 : Appena finito di vedere questo piccolo doloroso gioiello - chil_q : RT @LadyAfro17: -