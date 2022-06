Queryo | Tinexta Group acquisisce il 100% di Nomesia srl e allarga i suoi servizi digitali alle piccole-medie imprese

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) - Milano, 09/06/2022 -(parte del gruppo Co.Mark) rafforza la propria leadership sul mondo del Digital Marketing attraverso l'acquisizione integrale disrl, società milanese fondata nel 2008, con clientela principalmente B2B, che offredi content marketing e campaign advertising per le aziende didimensioni. L'investimento ha l'obiettivo di accelerare il processo di crescita operativa suidi Digital Marketing,ndo il raggio d'azione disul territorio nazionale, con una nuova sede operativa nel cuore di Milano, e orientando idi consulenza digitale a un nuovo tipo di cliente target, ...

Group (parte del gruppo Co. Mark ) rafforza la propria leadership nel mercato del digital marketing grazie all'acquisizione integrale di Nomesia srl, società milanese fondata nel 2008 ......a sei zeri anche perche crea software per il marketing, guidata da Roberto Pala, è stata acquisita per il 60% da CoMark, parte della business unit Innovation & Marketing Service di, ... Queryo | Tinexta Group acquisisce il 100% di Nomesia e allarga l'offerta dei suoi servizi digitali alle PMI La società del gruppo Co.Mark diversifica l'offerta grazie all'integrazione dell'agenzia milanese specializzata nell’offerta di servizi di content marketing e campaign advertising per le aziende di pi ...La startup nata a Quartu compra un’azienda di Milano e continua nella strategia di valorizzazione delle competenze digitali ...