Papa Francesco e il fantasma delle dimissioni (Di giovedì 9 giugno 2022) Chiesa preoccupata dalle voci di un passo indietro del Pontefice: l’identità del Papato è cambiata con la rinuncia di Benedetto XVI Leggi su lastampa (Di giovedì 9 giugno 2022) Chiesa preoccupata dalle voci di un passo indietro del Pontefice: l’identità delto è cambiata con la rinuncia di Benedetto XVI

