Nepi Palio dei Borgia | visite guidate spettacolarizzate e mercatino rinascimentale

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 9 giugno 2022) Secondo weekend di festeggiamenti, a, per ildei. L’evento, organizzato dall’Ente, è giunto alla ventiseiesima edizione e, dopo il difficile periodo della pandemia, è tornato agli albori di un tempo, attirando tantissimi visitatori. Molte le presenze registrate la scorsa settimana, anche in concomitanza con la riapertura delle storiche taverne nel centro storico del paese, in cui si può cenare immersi in un’atmosfera carica di suggestione. Per ildei, infatti,vive una sorta di tuffo nel passato, in un viaggio a ritroso nel tempo fino alla fiorente epoca del Rinascimento con protagoniste indiscussa la controversa figura di Lucrezia. Emblematici, al riguardo, la novità di quest’anno, la rappresentazione ...