Morto il figlio del celebre attore di Beautiful: trovato in un parcheggio, aveva solo 27 anni (Di giovedì 9 giugno 2022) Un drammatico lutto ha colpito uno degli attori cardine di Beautiful: Harrison Wagner, il figlio di Jack Wagner (interprete del personaggio di Nick Marone) è stato trovato Morto in un parcheggio. Il ragazzo aveva solo 27 anni. Non si hanno ancora notizie riguardanti la causa della morte. Morto il figlio di Jack Wagner, attore di Beautiful Harrison Wagner era il figlio minore di Jack Wagner e dell’ex moglie Kristina Wagner; la coppia ha anche un altro figlio, Peter. Non si hanno molte notizie riguardo a cosa potrebbe essere accaduto a Harrison Wagner. Secondo quanto riportato dai siti People e E!News, il ragazzo è stato trovato ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 giugno 2022) Un drammatico lutto ha colpito uno degli attori cardine di: Harrison Wagner, ildi Jack Wagner (interprete del personaggio di Nick Marone) è statoin un. Il ragazzo27. Non si hanno ancora notizie riguardanti la causa della morte.ildi Jack Wagner,diHarrison Wagner era ilminore di Jack Wagner e dell’ex moglie Kristina Wagner; la coppia ha anche un altro, Peter. Non si hanno molte notizie riguardo a cosa potrebbe essere accaduto a Harrison Wagner. Secondo quanto riportato dai siti People e E!News, il ragazzo è stato...

