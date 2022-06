(Di giovedì 9 giugno 2022) Maltempo protagonista per almeno i prossimi due giorni da Nord a Sud con temporali e. Secondo le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, è infatti in arrivo un' con forti piogge, tracollo termico e venti di burrasca forte con mare agitato. A causare quest'interruzione dell'alta pressione è la spinta verso Nord ...

Advertising

ioloraccolgo : Meteo:giù temperature e grandine, arriva ciclone 'autunnale' - francang1950 : RT @leggoit: Meteo, le previsioni per il weekend: temperature giù, arrivano pioggia e temporali - leggoit : Meteo, le previsioni per il weekend: temperature giù, arrivano pioggia e temporali - infoitinterno : Temporali, grandine e temperature giù: ecco il meteo fino al weekend - infooggi : Meteo: Cambia il tempo sull'Italia giù le temperature. Fresco, temporali e vento, ecco le regioni colpite | InfoOggi -

Agenzia ANSA

Maltempo protagonista per almeno i prossimi due giorni da Nord a Sud con temporali e grandine. Secondo le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, è infatti in ..., le previsioni per venerdì 10 giugno Nord Italia Soleggiato su Nordovest e Lombardia, variabilità sul Nordest con nubi più frequenti sulla Romagna, con piogge e isolati rovesci. Temperature in ... Meteo:giù temperature e grandine, arriva ciclone 'autunnale' - Cronaca