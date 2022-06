"Me ne sarei andato". Crosetto contro Merlino, l'intervista a Salvini diventa un caso (Di giovedì 9 giugno 2022) “Ostile verso Salvini”, “Non è vero”. Catfight d'annali tra Guido Crosetto e Myrta Merlino su Twitter. Oggi, la conduttrice del talk mattutino L'Aria che Tira, su La7, ha intervistato il leader della Lega Matteo Salvini mandando il pranzo di traverso a Crosetto. Il fondatore di Fratelli d'Italia ha preso il cellulare e twittato: “Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv un'intervista di Myrta Merlino a Salvini (taggato, al contrario della conduttrice, nda). Confesso che al suo posto, di fronte a un atteggiamento così ostile e provocatorio, che non le ho mai visto tenere nei confronti di nessun altro leader politico, me ne sarei andato”. Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv un ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) “Ostile verso”, “Non è vero”. Catfight d'annali tra Guidoe Myrtasu Twitter. Oggi, la conduttrice del talk mattutino L'Aria che Tira, su La7, hato il leader della Lega Matteomandando il pranzo di traverso a. Il fondatore di Fratelli d'Italia ha preso il cellulare e twittato: “Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv un'di Myrta(taggato, al contrario della conduttrice, nda). Confesso che al suo posto, di fronte a un atteggiamento così ostile e provocatorio, che non le ho mai visto tenere nei confronti di nessun altro leader politico, me ne”. Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv un ...

