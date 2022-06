Lutto nel calcio pugliese: addio a Pietro Tusiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Pietro Tusiano, attaccante classe 1995 era molto conosciuto nel panorama dilettantistico. Egli aveva indossato le maglie di Spirito Santo Foggia, Manfredonia, Juventus San Michele, Nuova Lucera, Herdonia, Team Orta Nova, Fidelis Andria e Martina 1947, alternandosi tra la Serie D e l’Eccellenza. Qualche mese fa un suo eurogol aveva guadagnato persino la copertina di un L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 9 giugno 2022), attaccante classe 1995 era molto conosciuto nel panorama dilettantistico. Egli aveva indossato le maglie di Spirito Santo Foggia, Manfredonia, Juventus San Michele, Nuova Lucera, Herdonia, Team Orta Nova, Fidelis Andria e Martina 1947, alternandosi tra la Serie D e l’Eccellenza. Qualche mese fa un suo eurogol aveva guadagnato persino la copertina di un L'articolo

Advertising

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 an… - JJ1897JJ : RT @Crpzo: - laureyeli : RT @mi_son_rotto: @GuidoDeMartini @afrodite1969 Sanremo, Liceo 'Cassini' in lutto: è morto il preside Claudio Valleggi, stroncato da un mal… - ItsmeFede : RT @Crpzo: - Rossana86448038 : RT @mi_son_rotto: @GuidoDeMartini @afrodite1969 Sanremo, Liceo 'Cassini' in lutto: è morto il preside Claudio Valleggi, stroncato da un mal… -