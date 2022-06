«L’uomo non è fatto per le sconfitte»: le citazioni su Facebook del killer di Vicenza Zlatan Vasiljevic (Di giovedì 9 giugno 2022) «L’uomo non è fatto per le sconfitte. Un uomo può essere distrutto, ma mai sconfitto». È solo una delle citazioni postate su Facebook da Zlatan Vasiljevic, il 42enne che ieri ha ucciso l’ex moglie Lidia Miljkovic e l’attuale compagna Gabriela Serrano prima di togliersi la vita. Oltre alla citazione di Ernest Hemingway, Vasiljevic nell’estate del 2021 aveva pubblicato una frase di Fedor Dostoevskij, scrive Il Gazzettino: «Spesso un uomo soffre per alcuni anni, si calma, sopporta le punizioni più crudeli, e poi si abbatte su piccole cose, su qualche sciocchezza, quasi per niente». Vasiljevic in passato avrebbe minacciato l’ex moglie: «Io ti uccido, ti cavo gli occhi», le avrebbe detto. Il 42enne aveva frequentato anche un corso di ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) «non èper le. Un uomo può essere distrutto, ma mai sconfitto». È solo una dellepostate suda, il 42enne che ieri ha ucciso l’ex moglie Lidia Miljkovic e l’attuale compagna Gabriela Serrano prima di togliersi la vita. Oltre alla citazione di Ernest Hemingway,nell’estate del 2021 aveva pubblicato una frase di Fedor Dostoevskij, scrive Il Gazzettino: «Spesso un uomo soffre per alcuni anni, si calma, sopporta le punizioni più crudeli, e poi si abbatte su piccole cose, su qualche sciocchezza, quasi per niente».in passato avrebbe minacciato l’ex moglie: «Io ti uccido, ti cavo gli occhi», le avrebbe detto. Il 42enne aveva frequentato anche un corso di ...

