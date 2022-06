“Cosa mi ha fatto Maria De Filippi”. UeD, l’ex protagonista spara a zero sulla conduttrice (Di giovedì 9 giugno 2022) Uomini e Donne, Maria De Filippi attaccata da un’ex protagonista. Sono giorni di confessioni queste. Solo ieri era arrivata quella dell’ex tronista Teresa Langella che ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico. “Sono sempre stata una ragazza che prima dei diciotto anni ero una pazzerella – racconta -. Sempre a mille, super attiva, poi ad un certo punto della mia vita qualCosa è cambiato. Ho iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico”. “Da lì la mia vita è cambiata tanto, pensate che i primi tempi mi sono ritrovata almeno una volta alla settimana a correre in ospedale per questi sintomi che non riuscivo a riconoscere inizialmente”. Un problema che si è risolto per fortuna, grazie anche alla vicinanza della famiglia. Ora a rilasciare un’intervista che farà discutere è Angela Iorio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Uomini e Donne,Deattaccata da un’ex. Sono giorni di confessioni queste. Solo ieri era arrivata quella deltronista Teresa Langella che ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico. “Sono sempre stata una ragazza che prima dei diciotto anni ero una pazzerella – racconta -. Sempre a mille, super attiva, poi ad un certo punto della mia vita qualè cambiato. Ho iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico”. “Da lì la mia vita è cambiata tanto, pensate che i primi tempi mi sono ritrovata almeno una volta alla settimana a correre in ospedale per questi sintomi che non riuscivo a riconoscere inizialmente”. Un problema che si è risolto per fortuna, grazie anche alla vicinanza della famiglia. Ora a rilasciare un’intervista che farà discutere è Angela Iorio ...

