“Conte pagliaccio” | e il leader del M5S risponde al contestatore | VIDEO

(Di giovedì 9 giugno 2022)stazione in strada per Giuseppedurante la campagna elettorale in Sicilia: un uomo gli si avvicina e gli dà del “”, sentendosire “sei tu”. Ungirato da una terrazza e pubblicato su TikTok immortala la scena. Il presidente del Movimento 5 Stelle chiede ripetutamente al suo interlocutore: “Qual è la tua posizione politica? Qual è la posizione che ho cambiato?”. “”: e ildel M5SalstatoreE l’ex premier insiste: “Se non riesci a dirmelo, allora ilsei tu!”. Ilgrillino fa poi cenno alla sua scorta di allontanarsi e dice senza mezzi toni al suo ...

