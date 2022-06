Campionato regionale di Poetry Slam | la Semifinale a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 10 giugno alle ore 21.00 presso la libreria indipendente ed eco-vineria Masone Alisei, sita in Viale dei Rettori,, si disputerà ladeldi2021/22 organizzata da Caspar Campania. A contendersi il titolo di campione in questo appuntamento saranno i poeti performer: Simona Barbati, Dopamina, Giuliano Fiorillo, Andrea Gaio, Massimo Lo Pilato, Francesca Mazzoni, Fabio Napodano, Francesco Nappi, Raffaella Ruocco, Chiara Spagnolo e Andrea Sobrino. Tutti i semifinalisti sono stati scelti dal pubblico durante ilin corso, tenutosi in varie tappe presso diverse città della regione Campania. Infatti il...