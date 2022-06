Blatter al processo: «I 2 milioni pagati a Platini non sono frode, era un “gentleman’s agreement”» (Di giovedì 9 giugno 2022) “I due milioni pagati dalla Fifa a Platini non sono una frode, ma un gentleman’s agreement”. Dopo il mancamento di ieri, è ricominciato in Svizzera il processo a Blatter e Platini. E l’ex presidente della Fifa ha negato in aula che i pagamenti all’ex numero 1 della Uefa, da lui approvati, fossero fraudolenti. I pubblici ministeri svizzeri accusano i due ex uomini più potenti del calcio di aver organizzato illegalmente il pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri nel 2011. Blatter e Platini negano entrambi le accuse. Blatter ha detto di aver chiesto a Platini di diventare suo consigliere. Platini chiedeva uno stipendio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) “I duedalla Fifa anonuna, ma un”. Dopo il mancamento di ieri, è ricominciato in Svizzera il. E l’ex presidente della Fifa ha negato in aula che i pagamenti all’ex numero 1 della Uefa, da lui approvati, fossero fraudolenti. I pubblici ministeri svizzeri accusano i due ex uomini più potenti del calcio di aver organizzato illegalmente il pagamento di 2di franchi svizzeri nel 2011.negano entrambi le accuse.ha detto di aver chiesto adi diventare suo consigliere.chiedeva uno stipendio ...

