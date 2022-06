Anche Alessandro Cattelan verso Rai 2 (Di giovedì 9 giugno 2022) Alessandro Cattelan Dopo l’avventura all’Eurovision Song Contest e soprattutto dopo il sonoro e costoso flop con Da Grande su Rai 1, la nuova vita di Alessandro Cattelan in Rai continua, ma su Rai 2. Nella prossima stagione 2022/23, il conduttore piemontese – secondo Dagospia – sbarcherà sulla seconda rete del servizio pubblico con nuovo programma pensato per la seconda serata, in onda tre giorni alla settimana (martedì, mercoledì e giovedì). Le trattative sarebbero in dirittura d’arrivo; in queste ore si starebbe definendo il numero di puntate. Stando a quanto ci risulta, pare che per la produzione si sia pensato a Friends and Partners. Lo show dovrebbe essere una sorta di E poi c’è Cattelan, programma che Alessandro Cattelan ha condotto fino al 2020 su Sky Uno; ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 giugno 2022)Dopo l’avventura all’Eurovision Song Contest e soprattutto dopo il sonoro e costoso flop con Da Grande su Rai 1, la nuova vita diin Rai continua, ma su Rai 2. Nella prossima stagione 2022/23, il conduttore piemontese – secondo Dagospia – sbarcherà sulla seconda rete del servizio pubblico con nuovo programma pensato per la seconda serata, in onda tre giorni alla settimana (martedì, mercoledì e giovedì). Le trattative sarebbero in dirittura d’arrivo; in queste ore si starebbe definendo il numero di puntate. Stando a quanto ci risulta, pare che per la produzione si sia pensato a Friends and Partners. Lo show dovrebbe essere una sorta di E poi c’è, programma cheha condotto fino al 2020 su Sky Uno; ...

