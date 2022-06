Allarme droga e alcol Il Pd va all'attacco - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 9 giugno 2022) L'uso di droga e di alcol ad Arezzo ha numeri preoccupanti, l'abbandono scolastico in provincia è del 22%, 100 sono stati i tentativi di suicidio e autolesionismo di minori tra il 2020 e il 2021. ... Leggi su lanazione (Di giovedì 9 giugno 2022) L'uso die diad Arezzo ha numeri preoccupanti, l'abbandono scolastico in provincia è del 22%, 100 sono stati i tentativi di suicidio e autolesionismo di minori tra il 2020 e il 2021. ...

Advertising

Piergiulio58 : 'Ndrangheta, allarme in Australia: 'Ci sono almeno cinquemila affiliati'. Per la polizia federale australiana i cla… - RiccardoGatti : Allarme droga in Veneto: i numeri e quanto costa la tossicodipendenza ai cittadini - AltoVicentinOnline - gentlest_breeze : @Betty36174919 @VanillaFlower__ @mattino5 La richiesta di lasciare il cellulare è un campanello d'allarme che non v… - NDroghe : 'nell’ultimo anno i militari hanno arrestato 48 persone e ne hanno denunciate più di 100. Centoventi assuntori sono… - UmbriaDomani : Terni, droga e furti creano allarme: fatti 130 arresti nell'ultimo anno dai Carabinieri -