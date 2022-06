Von der Leyen: “Il mercato dell’elettricità ora va riformato” (Di mercoledì 8 giugno 2022) BRUXELLES – “La struttura del mercato elettrico è progettata come era necessaria 20 anni fa, quando dovevamo introdurre le rinnovabili. Oggi il mercato è completamente diverso, è il gas ad essere la fonte più costosa e a definire il prezzo”, mentre “le rinnovabili costano meno e questo non funziona più. Dobbiamo dunque riformarlo e adattarlo alla nuova realtà. La Commissione si è assunta questo compito, non è qualcosa di banale, ci vorrà tempo”. E’ quanto ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen (foto), in replica alla Plenaria del Pe. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 giugno 2022) BRUXELLES – “La struttura delelettrico è progettata come era necessaria 20 anni fa, quando dovevamo introdurre le rinnovabili. Oggi ilè completamente diverso, è il gas ad essere la fonte più costosa e a definire il prezzo”, mentre “le rinnovabili costano meno e questo non funziona più. Dobbiamo dunque riformarlo e adattarlo alla nuova realtà. La Commissione si è assunta questo compito, non è qualcosa di banale, ci vorrà tempo”. E’ quanto ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der(foto), in replica alla Plenaria del Pe. L'articolo L'Opinionista.

