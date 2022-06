Voleva uccidere giudice della Corte suprema a casa sua: arrestato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un uomo armato, Nicholas Roske, è stato arrestato dalla polizia nei pressi della casa del giudice della Corte suprema statunitense Brett M. Kavanaugh, in Maryland. Secondo fonti della polizia, l'uomo, un ventenne originario della... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un uomo armato, Nicholas Roske, è statodalla polizia nei pressidelstatunitense Brett M. Kavanaugh, in Maryland. Secondo fontipolizia, l'uomo, un ventenne originario...

