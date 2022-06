Usa, bambina di 10 anni spara e uccide una donna che litigava con la madre. La polizia l’arresta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tragedia negli Usa. È stata arrestata dalla polizia di Orlando la bambina di 10 anni che ha sparato ad una donna, uccidendola, che stava litigando con sua madre. L’arresto è avvenuto ieri una settimana dopo la sparatoria, avvenuta durante un barbecue per il Memorial Day, per la quale era stata già arrestata nei giorni scorsi la madre della piccola, Lakrisha Isaac, accusata di omicidio colposo per negligenza, dal momento che la donna aveva dato alla bambina la sua borsa contenente la pistola. Usa, la bambina rischia di essere incriminata per omicidio Ma ora anche la piccola rischia di essere incriminata per omicidio di secondo grado, riporta il CickOrlando.com, anche se i procuratori ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tragedia negli Usa. È stata arrestata dalladi Orlando ladi 10che hato ad unandola, che stava litigando con sua. L’arresto è avvenuto ieri una settimana dopo latoria, avvenuta durante un barbecue per il Memorial Day, per la quale era stata già arrestata nei giorni scorsi ladella piccola, Lakrisha Isaac, accusata di omicidio colposo per negligenza, dal momento che laaveva dato allala sua borsa contenente la pistola. Usa, larischia di essere incriminata per omicidio Ma ora anche la piccola rischia di essere incriminata per omicidio di secondo grado, riporta il CickOrlando.com, anche se i procuratori ...

