Una Vita anticipazioni | “Non è stato un suicidio” | Aurelio lo scopre e si vendica

Le anticipazioni di Una Vita ci svelano che Aurelio Quesada scoprirà tutta la verità su ciò che è accaduto in carcere e vorrà vendicarsi. Dopo l'esplosione della bomba e il salto temporale in avanti della soap, Aurelio Quesada scoprirà la verità. Vediamo insieme cosa accadrà al protagonista di Una Vita, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. La trama della soap sarà letteralmente stravolta con la morte di vari personaggi. Tutto dovrà trovare un nuovo equilibrio e le alleanze che c'erano in precedenza si trasformeranno in antagonismi. Il principale protagonista delle vicende sarà Aurelio Quesada. L'uomo è riuscito ad ottenere tutto ...

