Ultime Notizie – Su Dazn arriva il calcio storico fiorentino

Su Dazn arriva il calcio storico fiorentino: "con l'acquisizione dei diritti da Indiana Production per la trasmissione live dell'edizione 2022 del calcio storico fiorentino, la piattaforma leader nello streaming sportivo rinnova il suo impegno nel rendere lo sport sempre più inclusivo e accessibile, dando visibilità a discipline originali, uniche e antiche che tra gioco, tradizione e passione, regalano ancora forti emozioni". Lo fa sapere Dazn con una nota. Con l'apertura dei giochi, il variopinto corteo e l'omaggio alla città di Firenze, venerdì 10 giugno i calcianti, con costumi rinascimentali, daranno il via all'edizione 2022 di questo storico sport che rappresenta una delle tradizioni più sentite di Firenze, ...

