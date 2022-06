Ucraina | pronto il lancio de ' Il libro dei carnefici' | un sistema informatico che raccoglie dati sui crimini russi

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'esercito russo ha già distrutto quasi l'intero Donbass ucraino ed è pronto a continuare a uccidere'. L… - globalistIT : - elisaesse63 : RT @HSkelsen: Quando così piccolo rispetto al nemico, enorme, ti opponi con tutto te stesso, pronto a fermarlo con il tuo stesso corpo, e l… - Anna302478978 : Accettazione della Nato sui propri confini pronto ad intervenire se una Nazione non dovesse seguire il Pensiero De… - Gromit122021 : ...il Donbass e la Crimea. [Il presidente della Federazione Russa] Vladimir Putin era pronto a fare questo passo, m… -

RaiNews

... aggiungendo che 'ci stiamo avvicinando a questo obiettivo passo dopo passo', mentre - secondo Zelensky - 'più di 31.000 soldati russi sono morti in' dal 24 febbraio scorso, quasi '300 vite ...La controffensivasta mettendo a dura prova la flotta navale dello zar, tanto che le navi ... Il leader di Kiev ha ribadito di esserea sedersi in qualsiasi momento al tavolo con Vladimir ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 105 - Ad Ankara incontro Lavrov-Cavusoglu su corridoi grano - Ad Ankara incontro Lavrov-Cavusoglu su corridoi grano Si era già vista a Bucha, la città delle fosse comuni e dei morti abbandonati sulle strade. Cinque cadaveri con le mani legate dietro la schiena e il corpo piegato in avanti, ...Intanto il presidente ucraino, Zelensky, si dice pronto a parlare con l’omologo russo, Putin. “Sarà un inverno molto duro”, ammette il leader di Kiev ...