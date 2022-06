Ucraina: ministro Esteri Libano, 'crisi alimentare aggrava situazione già devastante mio Paese' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - “La crisi alimentare, conseguenza della guerra in Ucraina, aggravata dall'aumento dei carburanti, colpisce molti Paesi nel mondo, specialmente quelli in via di sviluppo, fra i quali il Libano in cui è già presente una crisi economica devastante, esasperata dalla presenza di circa 2milioni di rifugiati siriani e palestinesi”. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri libanese Bou Habib, intervenendo alla Farnesina al Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla crisi alimentare, tavolo che ha l'obiettivo di individuare misure concrete per affrontare l'impatto sulla sicurezza alimentare nel bacino del Mediterraneo, generato dall'invasione russa ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - “La, conseguenza della guerra inta dall'aumento dei carburanti, colpisce molti Paesi nel mondo, specialmente quelli in via di sviluppo, fra i quali ilin cui è già presente unaeconomica, esasperata dalla presenza di circa 2milioni di rifugiati siriani e palestinesi”. Lo ha sottolineato ildeglilibanese Bou Habib, intervenendo alla Farnesina al Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla, tavolo che ha l'obiettivo di individuare misure concrete per affrontare l'impatto sulla sicurezzanel bacino del Mediterraneo, generato dall'invasione russa ...

Advertising

reportrai3 : Con la crisi del grano per l’invasione dell’Ucraina, Paese tra i maggiori produttori al mondo, sono aumentati i pre… - reportrai3 : ??Siamo il Paese della pasta ma la guerra in Ucraina, Paese produttore mondiale di cereali, ha mostrato quanto dipen… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno 32 giornalisti sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto su T… - Ecatetriformis : Il ministro della Difesa lituano Arvydas Anushauskas ha annunciato la consegna di 10 camion militari e 20 veicoli a… - nonloso61 : RT @MarceVann: 20/4/2022, Foto 1: USA, Ucraina e Gentiloni se ne vanno alzano all'arrivo del ministro russo. Bravissimi! Applausi! Così si… -