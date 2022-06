Ucraina: Kiev, '263 bambini uccisi e 478 feriti da inizio guerra' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Sono 263 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 478 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.958 istituzioni educative, 186 delle quali sono andate completamente distrutte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Sono 263 iindal giorno dell'invasione russa del Paese. 478 i. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk,, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.958 istituzioni educative, 186 delle quali sono andate completamente distrutte.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA: Grano da Odessa, prima intesa tra Turchia e Russia. Kiev scettica. Gli Usa: 'Navi con cereali rubati verso… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev accusa Mosca: 'Torturati 600 civili nelle cantine di Kherson' #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca avrebbe concordato con Kiev e Ankara uno schema preliminare per l'uscita da Odessa delle navi ucrai… - Paesedellanima : RT @Adnkronos: #Santoro a #Cartabianca: “Armi a Kiev, aumenta rischio guerra nucleare”. - AcrobatBlank : RT @madforfree: C’è ancora chi ha dubbi sugli interessi Usa [e non Ue] in Ucraina. Kiev è membro Nato? No. Perché un Paese a 7.831 km di di… -