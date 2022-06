Truffa a un anziano: madre e figlia lo depredano di 246mila € e lo riducono a chiedere soldi ai parenti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una madre e una figlia senza pietà. Le due donne, senza il minimo scrupolo nei confronti di persone fragili e indifese, si sono approfittate dell’ingenuità di un anziano residente nella Marca, che hanno raggirato abilmente, e a cui hanno prosciugato i conti sottraendo alla vittima oltre 246mila euro. Per fortuna le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno stanato le due autrici della maxi-Truffa e le hanno denunciate alla locale Procura della Repubblica, per il reato di circonvenzione di incapace. Treviso, Gdf stana madre e figlia che hanno messo a segno una pesante Truffa a un anziano Non solo. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Treviso, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Unae unasenza pietà. Le due donne, senza il minimo scrupolo nei confronti di persone fragili e indifese, si sono approfittate dell’ingenuità di unresidente nella Marca, che hanno raggirato abilmente, e a cui hanno prosciugato i conti sottraendo alla vittima oltreeuro. Per fortuna le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno stanato le due autrici della maxi-e le hanno denunciate alla locale Procura della Repubblica, per il reato di circonvenzione di incapace. Treviso, Gdf stanache hanno messo a segno una pesantea unNon solo. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Treviso, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo ...

