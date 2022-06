Scontro tra Giulia De Lellis e Elisa Visari, interviene Andrea Damante: “Tutte p***” (Di mercoledì 8 giugno 2022) In queste ore è in atto una vera e propria guerriglia tra Giulia De Lellis e l’attuale compagna di Andrea Damante, Elisa Visari. Tutto è partito nel momento in cui l’influencer ha pubblicato un video ironico su TikTok legato agli ex fidanzati. Tale battuta è stata subito ripresa dalla Visari, che subito ha replicato a L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 8 giugno 2022) In queste ore è in atto una vera e propria guerriglia traDee l’attuale compagna di. Tutto è partito nel momento in cui l’influencer ha pubblicato un video ironico su TikTok legato agli ex fidanzati. Tale battuta è stata subito ripresa dalla, che subito ha replicato a L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

La7tv : #dimartedi Nuovo scontro tra Alessandro Sallusti e Alessandro Di Battista: 'Facevi le liste di proscrizione e vieni… - CarloStagnaro : No, la dinamica dei #salari è una faccenda troppo complessa per essere ridotta al ridicolo scontro tra chi dice che… - ZenatiDavide : La7, lite Sallusti – Di Battista. “Lista ‘filoputiniani’ del Corriere? La condivido”. “Perché non hai le palle di c… - faustomamberti_ : Scontro tra i vincitori delle coppe nazionali - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Incidenti stradali: scontro tra Tir, chiuso tratto A4 Grave conducente. Tre camion… -