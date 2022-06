Advertising

glooit : Samp: cda definisce i ruoli di Osti e Faggiano leggi su Gloo - ansa_liguria : Samp: cda definisce i ruoli di Osti e Faggiano - clubdoria46 : #Sampdoria, giorno della verità per #Osti e #Faggiano. La situazione #Samp #Cda - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, le garanzie del #CdA a #Giampaolo #Samp - sportli26181512 : Samp, incontro tra Giampaolo e il CDA per definire la prossima stagione: Riunione tra la dirigenza blucerchiata e i… -

Oggi in casac'è stata anche la visita del nuovo presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Accolto dal presidente Lanna e dalal completo, Casini ha prima pranzato allo stadio "Ferraris"......mattina una serie di incontri volti a gettare le basi per il futuro della. A Corte Lambruschini, sono quattro gli appuntamenti in programma: il primo è stato dedicato solo ai membri del, il ...Da una parte tutto il cda della Sampdoria col presidente, Marco Lanna, dall'altra il responsabile delle aree tecniche del club, Carlo Osti, e il direttore sportivo, Daniele Faggiano. (ANSA) ...E’ durata un paio d’ore la visita del presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini, al centro sportivo blucerchiato. Accompagnato da tutto il cda della società doriana, il presidente Lanna, il vicepre ...