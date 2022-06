Rimini, rissa di notte tra quattro giovani sulla spiaggia: uno di loro stacca un pezzo di dito a un altro e lo ingoia. Tre arresti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ombrelloni e lettini usati come armi. E una persona che stacca la falange di un dito a un’altra, ingoiandola. Tra lunedì e martedì notte, sulla spiaggia di Rimini, all’altezza del bagno 70, è avvenuta una rissa tra quattro giovani (due albanesi e due africani). Intorno alle 3 la polizia e le guardie giurate dell’istituto di vigilanza Vigilar sono intervenute per fermare l’aggressione: tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di rissa aggravata, mentre un quarto è ricercato dalle forze dell’ordine. I tre giovani (un nigeriano di 25 anni e due albanesi di 20 anni) compariranno oggi davanti al giudice per l’interrogatorio di convalida. Stando alle loro parole, alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ombrelloni e lettini usati come armi. E una persona chela falange di una un’altra,ndola. Tra lunedì e martedìdi, all’altezza del bagno 70, è avvenuta unatra(due albanesi e due africani). Intorno alle 3 la polizia e le guardie giurate dell’istituto di vigilanza Vigilar sono intervenute per fermare l’aggressione: tre uomini sono stati arrestati con l’accusa diaggravata, mentre un quarto è ricercato dalle forze dell’ordine. I tre(un nigeriano di 25 anni e due albanesi di 20 anni) compariranno oggi davanti al giudice per l’interrogatorio di convalida. Stando alleparole, alla ...

