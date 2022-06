PSG | bufera su Paredes e Icardi Rothen | «senza vergogna»

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Parole molto dure di Jerome, ex giocatore del PSG e ora commentatore sportivo, rivolte aJerome, ex calciatore del PSG e ora commentatore sportivo molto apprezzato sulle tv francesi, ha tuonato contro Mauroe Leandro, ritenuti due corpi estranei alla squadra. Di seguito le sue parole. «dovrebbero rispettarci per almeno due secondi. Hanno un contratto e va bene, ma non sono loro a decidere se restano o meno. E lo hanno dimostrato i qatarioti, con i mezzi economici a disposizione. Lo hanno fatto a certi allenatori, dicendo loro: ‘”Non siamo contenti, vattene con tutto il tuo stipendio”.dubbio questo è ciò che faranno con certi giocatori, che si credono stele ...

