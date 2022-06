Prato | medico si schianta dal quinto piano | una distrazione e un momento di follia prima della fine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Inizialmente si era pensato ad un suicidio, ma con il passare delle ore si fa sempre più strada l’ipotesi di un incredibile incidente. Una semplice disattenzione come quella di chiudersi fuori dall’appartamento, dimenticandosi le chiavi dentro casa si è trasformata in tragedia per un giovanetoscano. Marco Menicacci, un giovanedi 36 anni L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Nazione_Prato : La scomparsa di Mauro Ruggeri, medico di famiglia, a un anno dalla pensione - reteversilia : Prato: è morto Mauro Ruggeri, storico medico di famiglia della città - SaCe86 : Prato, volo mortale dal palazzo: chi è il medico che voleva rientrare in casa dopo aver scordato le chiavi… - infoitinterno : Tragedia a Prato: cade dal quinto piano, morto giovane medico - PaoloScorpio : RT @11Giuliano: Altro malore: Viterbo,arresto cardiorespiratorio per una 60enne a Prato Giardino. Il medico del 118 ha effettuato immediata… -

Con queste motivazioni lo scorso 2 giugno, Festa della Repubblica, in Prefettura aStefano Grossi , ispettore della polizia municipale e Anna Puliti ,di famiglia, hanno ricevuto l'...Titolo: Mago Bianco, Vita e segreti di Pietro d'Abano,ed eretico Autore: Roberto Zucchi Casa editrice: ilpublishing house srl Collana: Storie Venete n. 6 Pagine: 512 Costo: 20 euro ISBN: 978 - 88 - 6336 - 581 - 8 Formato: 12,5 x 20 (con ...Lo scrittore Roberto Zucchi torna in libreria. "Mago bianco – Vite e segreti di Pietro d’Abano medico ed eretico" ...Una giornata intera per riscoprire un antico cammino con itinerari, attività sportive per bambini e ragazzi, escursioni, laboratori ...