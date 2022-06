Per avere più spettatori il cinema deve reinventarsi (Di mercoledì 8 giugno 2022) La crisi delle sale cinematografiche in Italia è gravissima: 70 per cento di presenze in meno rispetto al 2019, molto più che in altri paesi europei, dove in alcuni casi... Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 8 giugno 2022) La crisi delle saletografiche in Italia è gravissima: 70 per cento di presenze in meno rispetto al 2019, molto più che in altri paesi europei, dove in alcuni casi... Leggi

Advertising

elio_vito : Rahal, 42anni di origine marocchina è deceduto oggi a Castelvolturno per la fatica dopo avere salvato due bambini t… - ricpuglisi : In bocca al lupo a @matteorenzi e @marattin per le contrattazioni con @CarloCalenda. State attenti che potrebbe ca… - CarloCalenda : Il 12 giugno siamo chiamati ad esprimerci sui #5referendum sulla giustizia. È fondamentale andare a votare “si” per… - lollo2315 : @MaCheEmozione Mertens fa la differenza anche a 95 anni, quest'anno è stato fondamentale per voi. Non mi capacito d… - AcidaSimpatica : @peggiodiniente Perché sono delle brutte persone e per vedere quelle dopo devi avere Sky o now tv -