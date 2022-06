Paola Di Benedetto e Rkomi in love ufficialmente? Arriva la conferma (Di mercoledì 8 giugno 2022) La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Rkomi sembra essere confermata. Da settimane si parla di una liaison tra l’ex Madre Natura e il cantante e ora, il portale The Pipol riporta l’ufficializzazione. Il portale d’informazione racconta che i due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e, ad un mese di distanza, si sarebbero fidanzati. Inoltre, sembrerebbe che a breve usciranno anche le foto che documentano questa nuova storia d’amore. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito. Paola Di Benedetto, ex vincitrice del Grande Fratello Vip oggi conduttrice in carriera, è stata legata in passato a Federico Rossi, cantante del duo musicale Benji & Fede. Nonostante una convivenza avviata, però, la relazione è finita ma i due sono ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 8 giugno 2022) La storia d’amore traDisembra essereta. Da settimane si parla di una liaison tra l’ex Madre Natura e il cantante e ora, il portale The Pipol riporta l’ufficializzazione. Il portale d’informazione racconta che i due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e, ad un mese di distanza, si sarebbero fidanzati. Inoltre, sembrerebbe che a breve usciranno anche le foto che documentano questa nuova storia d’amore. Al momento i diretti interessati non hanno néto né smentito.Di, ex vincitrice del Grande Fratello Vip oggi conduttrice in carriera, è stata legata in passato a Federico Rossi, cantante del duo musicale Benji & Fede. Nonostante una convivenza avviata, però, la relazione è finita ma i due sono ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Paola Di Benedetto e Rkomi in love ufficialmente? Arriva la conferma - ParliamoDiNews : `Paola Di Benedetto si è fidanzata ufficialmente con Rkomi` #paoladibenedetto #8giugno - AlexWolf131199 : Secondo voi se rifacciamo il GFVIP4 migliaia di volte, quanti ne vincerebbe Paola di Benedetto? #gfvip #prelemi… - andreastoolbox : #Paola Di Benedetto e Rkomi in love ufficialmente? Arriva la conferma - leggoit : Paola Di Benedetto e Rkomi in love ufficialmente? Arriva la conferma -