Oriana non ce l'ha fatta: morta la 14enne travolta da un suv alla festa di fine anno scolastico (Di mercoledì 8 giugno 2022) Oriana Fregoni non ce l'ha fatta. È morta all'ospedale pediatrico di Brescia la ragazza di 14 anni che era stata travolta da un suv ieri sera vicino a un liceo, in via Salvo D'Acquisto, a Lodi, dove ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022)Fregoni non ce l'ha. Èall'ospedale pediatrico di Brescia la ragazza di 14 anni che era statada un suv ieri sera vicino a un liceo, in via Salvo D'Acquisto, a Lodi, dove ...

