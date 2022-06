Municipio III | avviati servizi consultoriali Asl Rm 1

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Nella Casa dei diritti e delle differenze ‘Carla Verbano’ delIII, in via Rovetta, alla presenza del direttore del Distretto 3 della Asl Roma 1, Edoardo Turi, e del presidente del, Paolo Emilio Marchionne, sono state consegnate le chiavi dei locali che ilmette a disposizione della Asl per attività a sostegno delle donne, dei bambini e delle bambini e degli adolescenti, in un’ottica di stretta collaborazione tra le Istituzioni e rafforzamento e integrazione deisociosanitari nel territorio. Gli sportelli di informazione, consulenza e presa in carico saranno aperti il martedì e il giovedì mattina per idel Punto Unico di Accesso (Pua) e dei Consultori per accoglienza e orientamento mirato aio ad ...