Misteri e certezze sulla strage di Berlino

Leggi su panorama

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Si chiam Gor H. il 29enne tedesco-armeno che questa mattina intorno alle 10:26 a, al volante della sua Renault Clio ha investito la folla nel quartiere di Charlottenburg all'angolo tra Ku'damm e Rankestraße. Poi mentre tentava la fuga, ha attraversato Marburger Straße per schiantarsi contro la vetrata della filiale di una profumeria della catena “Douglas” in Tauentzienstraße al civico n°16. Alla Bild un testimone oculare ha detto che «ha guidato a tutto gas. In nessun momento ha rallentato. Improvvisamente le luci blu erano ovunque. L'uomo è stato circondato da una folla di agenti di polizia. È uscito da una strada laterale vicino alla profumeria Douglas con gli ufficiali che lo stavano trattenendo e prima ha ricevuto cure mediche. Dopo di che lo hanno portato via. Sembrava immobile. Si è fatto arrestare senza ulteriori indugi». Prima pero’ aveva tentato la ...